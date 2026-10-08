Mahoba News: हाईस्कूल-इंटर के मॉडल पेपर वेबसाइट पर अपलोड

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जिले में संचालित लगभग 160 माध्यमिक विद्यालयों में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के करीब 29 हजार विद्यार्थी इस वर्ष परीक्षा में शामिल होंगे। विद्यार्थी सिर्फ किताबों पर निर्भर न रहकर पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और नए मॉडल पेपरों का गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिल रही है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और परीक्षा की तैयारी किस स्तर की होनी चाहिए। वेबसाइट पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र जैसे विषयों के मॉडल पेपर अपलोड किए गए हैं। डीआईओएस महेश कुमार गुप्ता ने सभी प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर छात्रों को मॉडल पेपर की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।