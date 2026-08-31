फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Health Department on alert regarding swine flu; ward set up.

Mahoba News: स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, बना वार्ड

Mon, 31 Aug 2026 12:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Health Department on alert regarding swine flu; ward set up.
फोटो 30 एमएएचपी 16 परिचय-जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू को लेकर बनाया गया वार्ड। संवाद
विज्ञापन

-स्वास्थ्य विभाग ने की टैमीफ्लू दवा व पीपीई किट की व्यवस्था
-सीएमओ ने गठित की जिला स्तरीय रिस्पांस टीम
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। देश के विभिन्न हिस्सों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। सीएमओ डॉ. विनय कुमार के निर्देशन में स्वाइन फ्लू से बचाव और उपचार को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला अस्पताल में अलग वार्ड बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टैमीफ्लू दवा व पीपीई किट की व्यवस्था की गई है। साथ ही किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तरीय रिस्पांस टीम का गठन किया गया है।
सीएमओ ने सभी सीएचसी अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों पर विशेष निगरानी रखी जाए। जरूरत पड़ने पर जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू से प्रभावित मरीजों को अलग वार्ड में रखा जाए। अस्पतालों में आने वाले मरीजों की जांच और उपचार की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, लगातार सिरदर्द, सूखी खांसी, गले में खराश, नाक बहना, मांसपेशियों व शरीर में जोड़ों का दर्द शामिल हैं। अत्यधिक थकान, सांस लेने में तकलीफ और उल्टी-दस्त भी इसके लक्षण हो सकते हैं।
विज्ञापन

उन्होंने लोगों से संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करने, हाथों की नियमित सफाई रखने व चिकित्सकीय सलाह का पालन करने की अपील की है। कहा कि बुखार, खांसी या सांस फूलने जैसे लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा न लें बल्कि तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में चिकित्सकीय जांच कराएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed