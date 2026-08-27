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Mahoba News: दहेज उत्पीड़न में पति समेत छह पर प्राथमिकी

Thu, 27 Aug 2026 12:41 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:41 AM IST
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FIR registered against six people, including the husband, for dowry harassment.
महोबा। दहेज में पांच लाख रुपये और कार की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को पीटकर घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने इस मामले में पति समेत छह लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।
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थाना महोबकंठ के कुनाटा गांव निवासी प्रियंका देवी ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि उनकी शादी गांधीनगर महोबा निवासी सर्वेश प्रभाकर से हुई थी। शादी के समय सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया गया था। आरोप है कि ससुराल पहुंचते ही पति, ससुर अरविंद्र कुमार, सास शीला, देवर आलोक, ननद पिंकी व प्रिंसी ने पांच लाख रुपये और कार की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर प्रियंका को मारपीट कर प्रताड़ित किया जाने लगा। प्रसव के समय भी दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे खाना-पीना नहीं दिया गया।
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प्रियंका ने परिजनों को उत्पीड़न की बात बताई तो उसका फोन छीन लिया गया। 13 जुलाई को गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। बाद में अभद्रता करते हुए उसे घर से निकाल दिया गया। नौ अगस्त को परिवार परामर्श केंद्र में समझौते के बाद भी ससुरालीजनों का रवैया नहीं बदला। 12 अगस्त को उसे कमरे में बंद कर जलाकर जान से मारने की योजना भी बनाई गई।
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