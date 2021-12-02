Mahoba News: बिना वैध दस्तावेज विस्फोटक ले जाने में चार पर प्राथमिकी

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थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को संयुक्त प्रवर्तन दल ने धरौन गांव के पास चेकिंग के दौरान विस्फोटक से भरी पिकअप पकड़ी थी। तलाशी में 50 गत्तों में 1,250 किलोग्राम डायनामाइट सेल बरामद हुए। पूछताछ में चालक रामहेत पाल निवासी जोगा जनपद छतरपुर ने बताया कि विस्फोटक प्रणवी एक्सप्लोसिव के प्रोपराइटर राहुल चतुर्वेदी के निर्देश पर उटियां गांव स्थित खदान में ले जाया जा रहा था। खदान के पट्टाधारक विपुल अग्रवाल हैं। जांच में फार्म आरई-13, आरई-12 व आरई-06 पर प्रोपराइटर के हस्ताक्षर नहीं मिले। जीएसटी और ई-वे बिल भी नहीं थे।एसआई आशीष यादव की तहरीर पर रामहेत पाल, तुलसीदास कुशवाहा, राहुल चतुर्वेदी व विपुल अग्रवाल के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बरामद विस्फोटक को सुरक्षा को लेकर पनवाड़ी स्थित वैध मैगजीन में रखवाया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है।