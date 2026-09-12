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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Essay and poster competition at GGIC: Gitanjali wins essay contest; Ayesha and Avani win poster contest.

Mahoba News: जीजीआईसी में निबंध और पोस्टर प्रतियोगितानिबंध में गीतांजलि, पोस्टर में आयशा व अवनि विजेता

Sat, 12 Sep 2026 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:15 AM IST
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Essay and poster competition at GGIC: Gitanjali wins essay contest; Ayesha and Avani win poster contest.
संवाद न्यूज एजेंसी
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महोबा। पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में शुक्रवार को मेरे सपनों का भारत विषय पर निबंध व पोस्टर प्रतियोगिता हुई। निबंध में गीतांजलि ने बाजी मारी। पोस्टर प्रतियोगिता में आयशा और अवनि संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहीं।
प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्य सरगम खरे ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया। निबंध प्रतियोगिता में 20 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। निबंध में कक्षा नौवीं की छात्रा गीतांजलि पहले, गौसिया दूसरे व कक्षा छठवीं की छात्रा अंजलि तीसरे स्थान पर रहीं। निर्णायक की भूमिका नेहा अनुरागी, मंजू पांडेय और साधना धुरिया ने निभाई।
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इसी तरह पोस्टर प्रतियोगिता में 25 छात्राओं ने प्रतिभाग किया जिसमें छात्राओं ने एक से बढ़कर एक आकर्षक पोस्टर बनाए। प्रतियोगिता में आयशा व अवनि संयुक्त रूप से पहले, उमा और साक्षी वर्मा दूसरे व कशिश और रिया तीसरे स्थान पर रहीं। निर्णायक की भूमिका प्रधानाचार्या व शिक्षिका अर्चना सिंह ने निभाई।
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