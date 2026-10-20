Mahoba News: दशहरा आज, 55 फीट ऊंचे पुतले का होगा दहन
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:12 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:12 AM IST
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महोबा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व मंगलवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। शहर के पुराने रामलीला मैदान और डाकबंगला मैदान में रावण दहन की तैयारियां पूरे दिन चलती रहीं। डाकबंगला मैदान में 55 फीट ऊंचे रावण के पुतले का आतिशबाजी के बीच दहन किया जाएगा।
डाकबंगला मैदान में रामानंद सागर कृत रामलीला को बड़े परदे पर दिखाया जा रहा है। रविवार की रात कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री मनोहर लाल ने दीप जलाकर किया। इसके बाद रामलीला दिखाई गई। आयोजक सुलभ सक्सेना ने बताया कि राम-रावण युद्ध के मंचन के बाद पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं पुराने रामलीला मैदान में 151 वर्षों से रामलीला का मंचन होता आ रहा है। आयोजक मनोज तिवारी ने बताया कि दशहरा के लिए रावण का पुतला तैयार कराया जा रहा है। रावण वध की लीला के मंचन के बाद शाम साढ़े सात बजे आतिशबाजी के साथ पुतले का दहन किया जाएगा।
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डाकबंगला मैदान में रामानंद सागर कृत रामलीला को बड़े परदे पर दिखाया जा रहा है। रविवार की रात कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री मनोहर लाल ने दीप जलाकर किया। इसके बाद रामलीला दिखाई गई। आयोजक सुलभ सक्सेना ने बताया कि राम-रावण युद्ध के मंचन के बाद पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं पुराने रामलीला मैदान में 151 वर्षों से रामलीला का मंचन होता आ रहा है। आयोजक मनोज तिवारी ने बताया कि दशहरा के लिए रावण का पुतला तैयार कराया जा रहा है। रावण वध की लीला के मंचन के बाद शाम साढ़े सात बजे आतिशबाजी के साथ पुतले का दहन किया जाएगा।
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