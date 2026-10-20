फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Dussehra is today; a 55-foot-tall effigy will be set ablaze.

Mahoba News: दशहरा आज, 55 फीट ऊंचे पुतले का होगा दहन

Tue, 20 Oct 2026 01:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
Dussehra is today; a 55-foot-tall effigy will be set ablaze.
महोबा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व मंगलवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। शहर के पुराने रामलीला मैदान और डाकबंगला मैदान में रावण दहन की तैयारियां पूरे दिन चलती रहीं। डाकबंगला मैदान में 55 फीट ऊंचे रावण के पुतले का आतिशबाजी के बीच दहन किया जाएगा।
विज्ञापन

डाकबंगला मैदान में रामानंद सागर कृत रामलीला को बड़े परदे पर दिखाया जा रहा है। रविवार की रात कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री मनोहर लाल ने दीप जलाकर किया। इसके बाद रामलीला दिखाई गई। आयोजक सुलभ सक्सेना ने बताया कि राम-रावण युद्ध के मंचन के बाद पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं पुराने रामलीला मैदान में 151 वर्षों से रामलीला का मंचन होता आ रहा है। आयोजक मनोज तिवारी ने बताया कि दशहरा के लिए रावण का पुतला तैयार कराया जा रहा है। रावण वध की लीला के मंचन के बाद शाम साढ़े सात बजे आतिशबाजी के साथ पुतले का दहन किया जाएगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed