Mahoba News: दशहरा आज, 55 फीट ऊंचे पुतले का होगा दहन

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डाकबंगला मैदान में रामानंद सागर कृत रामलीला को बड़े परदे पर दिखाया जा रहा है। रविवार की रात कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री मनोहर लाल ने दीप जलाकर किया। इसके बाद रामलीला दिखाई गई। आयोजक सुलभ सक्सेना ने बताया कि राम-रावण युद्ध के मंचन के बाद पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं पुराने रामलीला मैदान में 151 वर्षों से रामलीला का मंचन होता आ रहा है। आयोजक मनोज तिवारी ने बताया कि दशहरा के लिए रावण का पुतला तैयार कराया जा रहा है। रावण वध की लीला के मंचन के बाद शाम साढ़े सात बजे आतिशबाजी के साथ पुतले का दहन किया जाएगा।