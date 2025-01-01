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गोपनीय जानकारी किसी से न करें साझा : अपर एसपी

Fri, 16 Oct 2026 12:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:29 AM IST
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Do not share confidential information with anyone: Additional SP
फोटो 15 एमएएचपी 09 परिचय-कार्यक्रम में जानकारी देतीं अपर एसपी वंदना सिंह। स्रोत: पुलिस
महोबा। शहर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अपर एसपी वंदना सिंह ने कहा कि साइबर अपराध से बचाव के लिए सतर्क व जागरूक रहें। अपनी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें।
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कार्यक्रम में अपर एसपी ने कहा कि वर्तमान युग डिजिटल युग का है। डिजिटल युग में तकनीक जितनी उपयोगी है। सावधानी न बरतने पर उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने और किसी भी अनजान लिंक या प्रलोभन वाले संदेशों से दूर रहने की अपील की। सीओ साइबर अपराध अनिरुद्ध कुमार ने ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग व सोशल मीडिया हैकिंग के तौर-तरीकों की विस्तार से जानकारी दी। कहा कि यदि कोई साइबर ठगी का शिकार होता है तो डरें नहीं, तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर या नजदीकी थाने में इसकी रिपोर्ट करानी चाहिए।
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प्रभारी निरीक्षक श्याम प्रताप पटेल ने डिजिटल बैंकिंग और पर्सनल डाटा को सुरक्षित रखने के व्यावहारिक टिप्स साझा किए। इस मौके पर प्रधानाचार्य कमलेश सिंह व छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं। उधर, राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कनकुआं और पं. दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज अजनर में जागरूकता कार्यक्रम हुआ।
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