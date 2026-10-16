Mahoba News: ताड़का वध होते ही गूंजे श्रीराम के जयकारे

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रामलीला का शुभारंभ समिति के सचिव मनोज तिवारी ने परशुराम परमानंद आरती व भगवान श्रीराम और लक्ष्मण की झांकी की आरती उतारकर किया। इसके बाद कलाकारों ने सजीव अभिनय से रामकथा के प्रसंगों को मंच पर उतारा। महर्षि विश्वामित्र के साथ वन पहुंचे भगवान राम के ताड़का का वध करने के दृश्य ने दर्शकों में उत्साह भर दिया। व्यासपीठ पर मनीष तिवारी ने रामकथा का वर्णन किया। तबले पर मुकेश सिंह ने संगत की।राम की भूमिका में शिवपूजन तिवारी, लक्ष्मण के रूप में आदित्य द्विवेदी, विश्वामित्र की भूमिका में पंचम नगायच व दशरथ के रूप में अभिषेक द्विवेदी ने अभिनय किया। इस मौके पर मुकेश विकास गुप्ता, वीरेंद्र तिवारी, कल्लू शर्मा, सुभाष तिवारी, संगीतकार आबोध सोनी, पवन कुमार आदि मौजूद रहे।सीताहरण का प्रसंग देख दर्शक भावुकमहोबा। शहर के डाकबंगला मैदान में बड़े पर्दे पर रामानंद सागर कृत रामलीला का चित्रण किया जा रहा है। रात को सीताहरण के प्रसंग का चित्रण दिखाया गया। छल से सीता का हरण करने पर दर्शक भावुक हो गए। रामलीला देखने के लिए देर रात दर्शकों की भीड़ जुटी रही।