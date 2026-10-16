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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   As soon as Tadaka was slain, chants in praise of Shri Ram resounded.

Mahoba News: ताड़का वध होते ही गूंजे श्रीराम के जयकारे

Fri, 16 Oct 2026 01:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:01 AM IST
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As soon as Tadaka was slain, chants in praise of Shri Ram resounded.
फोटो 15 एमएएचपी 08 परिचय-भगवान राम व लक्ष्मण की आरती उतारते रामलीला न्यास के सचिव मनोज तिवारी।
महोबा। शहर के पुराने रामलीला मैदान में चल रहे 151वें रामलीला महोत्सव के तीसरे दिन बुधवार की रात ताड़का वध की लीला का मंचन हुआ। भगवान श्रीराम के पराक्रम और धर्म की स्थापना का प्रसंग देखकर दर्शक भाव-विभोर हो उठे। ताड़का वध होते ही पूरा मैदान श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा।
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रामलीला का शुभारंभ समिति के सचिव मनोज तिवारी ने परशुराम परमानंद आरती व भगवान श्रीराम और लक्ष्मण की झांकी की आरती उतारकर किया। इसके बाद कलाकारों ने सजीव अभिनय से रामकथा के प्रसंगों को मंच पर उतारा। महर्षि विश्वामित्र के साथ वन पहुंचे भगवान राम के ताड़का का वध करने के दृश्य ने दर्शकों में उत्साह भर दिया। व्यासपीठ पर मनीष तिवारी ने रामकथा का वर्णन किया। तबले पर मुकेश सिंह ने संगत की।
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राम की भूमिका में शिवपूजन तिवारी, लक्ष्मण के रूप में आदित्य द्विवेदी, विश्वामित्र की भूमिका में पंचम नगायच व दशरथ के रूप में अभिषेक द्विवेदी ने अभिनय किया। इस मौके पर मुकेश विकास गुप्ता, वीरेंद्र तिवारी, कल्लू शर्मा, सुभाष तिवारी, संगीतकार आबोध सोनी, पवन कुमार आदि मौजूद रहे।
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सीताहरण का प्रसंग देख दर्शक भावुक
महोबा। शहर के डाकबंगला मैदान में बड़े पर्दे पर रामानंद सागर कृत रामलीला का चित्रण किया जा रहा है। रात को सीताहरण के प्रसंग का चित्रण दिखाया गया। छल से सीता का हरण करने पर दर्शक भावुक हो गए। रामलीला देखने के लिए देर रात दर्शकों की भीड़ जुटी रही।
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