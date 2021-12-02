Mahoba News: दिवाली सिर पर, सड़कों के गड्ढे जस के तस

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बारिश के बाद जिले में विभिन्न विभागों की 399 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए चिह्नित किया गया था। इसके अलावा 205 किमी सड़कों का नवीनीकरण कराया जाना था। इसके लिए अभियान शुरू किया गया लेकिन समय सीमा के अंदर सड़कों की हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। जगह-जगह उखड़ी सड़कें व गहरे गड्ढे जिम्मेदार विभागों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं।ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतें करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। स्कूली बच्चों, मरीजों और रोजाना आवागमन करने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता वीके जौहरी का कहना है कि सड़कों को गड्ढामुक्त कराने का अभियान युद्धस्तर पर चल रहा है। दिसरापुर समेत अन्य सड़कों के नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।सीन-एकबारिश में बही सड़क-पुलिया, पैदल निकलना मुश्किलफोटो 03 एमएएचपी 11 परिचय-दिसरापुर मार्ग की बही पुलिया व कटी सड़क से टूटा संपर्क। संवाददिसरापुर गांव की सड़क और पुलिया दो माह पहले बारिश में बह गई थी। सड़क व पुलिया की मरम्मत कराना तो दूर विभाग ने रास्ते को समतल कराने तक की जहमत नहीं उठाई। हालत यह है कि यहां से वाहनों का निकलना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीण समाधान दिवस से लेकर विधायक तक से शिकायत कर चुके हैं लेकिन अब तक सड़क दुरुस्त नहीं हो सकी।सीन-दोचिचारा-कहरा मार्ग पर गड्ढों का कब्जाफोटो 03 एमएएचपी 12 परिचय-चिचारा-कहरा मार्ग की उखड़ी सड़क। संवादकानपुर-सागर हाईवे से चिचारा-कहरा जाने वाला मार्ग पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुका है। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि दिवाली से पहले मार्ग को गड्ढामुक्त कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों को अब भी जोखिम भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। इस मार्ग से अटघार, कुलकुआं, घण्डुआ समेत छह गांवों के लोग आवागमन करते हैं। सड़क की मरम्मत न होने से लोगों में नाराजगी है।सीन-तीनबहिंगा-खम्हरिया मार्ग पर बड़े गड्ढे, हादसों का खतराफोटो 03 एमएएचपी 13 परिचय-गड्ढों में तब्दील बहिंगा-खम्हरिया मार्ग की सड़क। संवादबहिंगा से खम्हरिया जाने वाला मार्ग पूरी तरह उखड़ चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि खराब सड़क के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। मार्ग की मरम्मत कराने के लिए विभाग से कई बार मांग की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सरकार ने दिवाली से पहले सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद मार्ग की हालत नहीं सुधरी। इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है।लोगों ने बताई समस्याफोटो 03 एमएएचपी 14 परिचय-राकेश कुमार। संवाददिसरापुर गांव निवासी राकेश कुमार का कहना है कि दो माह पहले बारिश में सड़क बह गई थी। तहसील दिवस से लेकर विभागीय उच्चाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण तो दूर उसे समतल भी नहीं कराया गया।फोटो 03 एमएएचपी 15 परिचय-ओमप्रकाश। संवाददिसरापुर निवासी ओमप्रकाश का कहना है कि सड़क बह जाने से विद्यालय जाने में बच्चों को परेशानी हो रही है। सड़क न बनने तक विभाग से मार्ग को समतल कराने की मांग की गई लेकिन अधिकारी अनजान बने हैं। वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं।