Mahoba News: कबड्डी का जनपदीय ट्रायल आज

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महोबा। जिला स्तरीय सब जूनियर कबड्डी का जनपदीय ट्रायल जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में 10 अक्तूबर को शाम तीन बजे से होगा। जिला कबड्डी संघ के सचिव देवीचरण यादव ने बताया कि सब जूनियर बालिका वर्ग की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 17 अक्तूबर तक जनपद मुरादाबाद में होगा। इसके जिला जनपदीय ट्रायल राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम महोबा में होगा। जनपदीय ट्रायल में सफल खिलाड़ियों का मंडलीय ट्रायल 11 अक्तूबर को स्पोर्ट्स स्टेडियम जनपद चित्रकूट में होगा। उन्होंने अधिक से अधिक खिलाड़ियों से जनपदीय ट्रायल में प्रतिभाग करने की अपील की है। (संवाद)