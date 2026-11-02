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Mahoba News: चौथे दिन छाए रहे बादल, ठंठ का अहसास

Mon, 02 Nov 2026 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:51 AM IST
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Clouds persisted on the fourth day; a sense of chill in the air.
महोबा। चौथे दिन रविवार को जिले में बादल छाए रहे। हालांकि बारिश नहीं हुई लेकिन सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास हुआ। रात के समय ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा।
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बंगाल की खाड़ी में बना अर्नब चक्रवात का असर दिखाई दे रहा है। रविवार को दोपहर ढाई बजे के बाद सूरज के दर्शन हुए। शाम के समय सर्द हवाएं चलने लगी। इससे लोगों को ठंड का अहसास हुआ। , शनिवार को हुई बारिश के चलते वातावरण में नमी बरकरार रही। अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता 75 फीसदी व हवाओं की रफ्तार आठ किमी प्रतिघंटा दर्ज की गई। कृषि विज्ञान केंद्र बेलाताल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रजनीश मिश्रा का कहना है कि आगामी एक-दो दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। तापमान कम होने से सर्दी असर दिखाएगी। ऐसा मौसम रबी फसल की तैयारी में जुटे किसानों के लिए अनुकूल है।
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