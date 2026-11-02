Mahoba News: दूसरे दिन भी बूंद-बूंद पानी को तरसे शहरवासी

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पेयजल आपूर्ति का जिम्मा निजी कंपनी के पास है। कंपनी के 50 से अधिक कर्मचारियों को पिछले पांच माह से वेतन नहीं मिला है। भुगतान न होने से नाराज कर्मचारियों ने शनिवार को काम बंद कर दिया था। महोबा पेयजल पुनर्गठन योजना के तहत यूपी-एमपी सीमा पर स्थित उर्मिल बांध से पाइपलाइन के जरिये श्रीनगर स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचाया जाता है। यहां पानी को शोधित करने के बाद शहर की टंकियों में भरा जाता है। श्रीनगर के मोहल्ला कुल्लाई पहाड़िया व सिजहरी गांव को भी पानी की आपूर्ति होती है। कर्मचारियों की हड़ताल का असर शहर के साथ आसपास के क्षेत्रों की जलापूर्ति पर भी पड़ा। इसके चलते लगातार दो दिन तक शहर की टंकियां नहीं भर सकीं और घरों तक पानी नहीं पहुंचा। जलापूर्ति बाधित रहने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई।निजी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर शैलेष सिंह के समझाने व वेतन भुगतान का भरोसा देने पर कर्मचारी काम पर लौट आए। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि विभाग की ओर से अभी भुगतान नहीं हुआ है। कर्मचारियों को वेतन देने का भरोसा दिया गया है। सोमवार से शहर में पेयजल आपूर्ति शुरू करा दी जाएगी।