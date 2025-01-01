Mahoba News: डंपर बैक करते समय चपेट में आया बालक, पैर कुचला

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-अन्य सड़क दुर्घटनाओं में पिता-पुत्र समेत आठ लोग घायल, भर्तीफोटो 04 एमएएचपी 06 परिचय-डंपर की टक्कर से घायल बेटे कार्तिक का इलाज कराते माता-पिता। संवादसंवाद न्यूज एजेंसीमहोबा। शहर के डाकबंगला मैदान के पास रविवार की सुबह सब्जी के ठेले पर खड़े बालक को चालक ने डंपर बैक करते समय कुचल दिया। इससे उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गई। आनन-फानन परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। उधर, अन्य सड़क दुर्घटनाओं में पिता-पुत्र समेत आठ लोग घायल हुए हैं।मोहल्ला सुभाषनगर निवासी कैलाश डाक बंगला मैदान के पास सब्जी का ठेला लगाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। सुबह वह पत्नी छोटीबाई और बेटे कार्तिक (09) के साथ ठेलिया लगा रहा था। तभी सड़क किनारे खड़े डंपर को चालक पीछे करने लगा। इस दौरान कार्तिक चपेट में आ गया। इससे उसका पैर कुचल गया। टक्कर लगने से मां को भी चोटें आईं। आसपास मौजूद अन्य लोगों ने किसी तरह डंपर को रुकवाते हुए घायल बालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पैर फ्रैक्चर होने पर डॉक्टर ने उसे झांसी रेफर कर दिया। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है।कोतवाली कुलपहाड़ के बगवाहा गांव निवासी बृजेश (30) दोपहर को बेटे रुद्र (05) व पत्नी देवी के साथ किसी कार्य से बाइक से महोबा आ रहा था। तभी झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे तीनों घायल हो गए। सूचना पर 108 नंबर एंबुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इसी तरह कबरई निवासी बीनू, ढलैतनपुरा निवासी मातादीन, पठानपुरा निवासी मंजूर, लक्ष्मणपुरा निवासी मगनलाल और तिंदौली निवासी प्रेमरानी अन्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे।