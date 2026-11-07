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Mahoba News: लहचूरा से धसान नदी में छोड़ा 600 क्यूसेक पानी

Sat, 07 Nov 2026 11:10 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:10 PM IST
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600 cusecs of water released into the Dhasan River from Lahchura
महोबा। यूपी-एमपी की सीमा स्थित लहचूरा बांध से धसान नदी में 600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लहचूरा बांध पहले से ही पूरी तरह लबालब है। बांध की न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर और अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर है जबकि वर्तमान में बांध का जलस्तर 182.30 मीटर पहुंच गया है।
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आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्र से पानी लहचूरा बांध में आ रहा है। ऐसे में लहचूरा बांध का एक फाटक आधा फीट की ऊंचाई से खोलकर 600 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। लहचूरा बांध के अवर अभियंता रामआसरे का कहना है कि छह सौ क्यूसेक पानी धसान नदी में छोड़ा गया है। बांध पर लगातार नजर रखी जा रही है।
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