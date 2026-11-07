Mahoba News: लहचूरा से धसान नदी में छोड़ा 600 क्यूसेक पानी

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आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्र से पानी लहचूरा बांध में आ रहा है। ऐसे में लहचूरा बांध का एक फाटक आधा फीट की ऊंचाई से खोलकर 600 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। लहचूरा बांध के अवर अभियंता रामआसरे का कहना है कि छह सौ क्यूसेक पानी धसान नदी में छोड़ा गया है। बांध पर लगातार नजर रखी जा रही है।

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महोबा। यूपी-एमपी की सीमा स्थित लहचूरा बांध से धसान नदी में 600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लहचूरा बांध पहले से ही पूरी तरह लबालब है। बांध की न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर और अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर है जबकि वर्तमान में बांध का जलस्तर 182.30 मीटर पहुंच गया है।