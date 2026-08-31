Mahoba News: सड़क दुर्घटनाओं में युवक समेत 21 घायल

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संवाद न्यूज एजेंसीमहोबा। अलग-अलग स्थानों पर सड़क हादसों में युवक समेत 21 लोग घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से सात लोगों की हालत नाजुक होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे।कोतवाली क्षेत्र के शाहपहाड़ी गांव निवासी जयहिंद (19) शनिवार की शाम बाइक से पड़ोसी पप्पू (40) के साथ घर जा रहा था। लवकुशनगर तिराहा के पास तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसों में दोनों घायल हो गए। वहीं जनपद बांदा के चौबट्टा निवासी रूपेश (30) बाइक से खाईपार निवासी शनि (35) के साथ कजली मेला देखकर घर लौट रहा था। रास्ते में अज्ञात वाहन की टक्कर से दोनों घायल हो गए।इसी तरह चुरबरा निवासी मान सिंह, कबरई निवासी जीतेंद्र, चिंतेपुरा निवासी ध्रुव, बजरिया निवासी ताज, किदवई नगर निवासी धर्मेंद्र, टिकरीपुरा निवासी आशाराम, दिदवारा निवासी लखन, सिचौरा निवासी रघुवेंद्र, ललौली निवासी सुशील, बारी निवासी राहुल, पठारी निवासी विकास, राठ निवासी भूपेंद्र, विपिन, रूपेश, शेखनपुरा निवासी अभिषेक, देवेश व विजय अन्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो गए। जिला अस्पताल से जयहिंद, पप्पू, जीतेंद्र, सुशील, आशाराम, रूपेश और विकास की हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया।