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Mahoba News: सड़क हादसों में कथावाचक समेत 14 घायल

Sun, 15 Nov 2026 11:23 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:23 PM IST
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14 injured, including a religious storyteller, in road accidents
महोबा। अलग-अलग स्थानों पर हुईं सड़क दुर्घटनाओं में कथावाचक समेत 14 लोग घायल हो गए। जिला अस्पताल में नौ की हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया।
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मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवासी विकास तिवारी (51) कथावाचक हैं। रविवार की सुबह वह कबरई में एक तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे। छंगा तिराहे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे वह घायल हो गए। दाएं पैर में गंभीर चोटें होने पर जिला अस्पताल से उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। इसी तरह अलीपुरा निवासी तुलसीदास, चंदौली निवासी सरसुत, रिवई निवासी इंदिरा, इंदिरानगर निवासी रौनक, सिरसीखुर्द निवासी दीपक, अक्ठौंहा निवासी जगदीश, भंडरा निवासी आजाद, पवा निवासी आशा, दौनी निवासी जगदीश कुमार, मोतीलाल, कुलपहाड़ निवासी सनी, सईद और प्रेमचंद्र अन्य हादसों में घायल हो गए। जिला अस्पताल से जगदीश, सरसुत, इंदिरा, रौनक, दीपक, जगदीश, मोतीलाल व आशा को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया।
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