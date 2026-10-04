Mahoba News: कबड्डी के मंडलीय ट्रायल के लिए जिले के 11 खिलाड़ी चयनित

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स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी के चयन ट्रायल को लेकर खिलाड़ियों में अलग ही उत्साह दिखा। इस दाैरान 21 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप गुप्ता व कबड्डी संघ के सचिव देवीचरण यादव ने बताया कि ट्रायल में प्रदीप, कुलदीप, शिव सिंह, भूपेंद्र, शिवम रैकवार, अमित, विकास, राज, रोहित यादव, विपेंद्र और दीपक का चयन मंडलीय ट्रायल के लिए हुआ है। जो सोमवार को चित्रकूट जिले के स्पोर्ट्स स्टेडियम में दमखम दिखाएंगे। जिसमें सफल खिलाड़ी सात से नौ अक्तूबर तक जनपद आजमगढ़ में आयोजित सब जूनियर बालक वर्ग की प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। विज्ञापन

स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी के चयन ट्रायल को लेकर खिलाड़ियों में अलग ही उत्साह दिखा। इस दाैरान 21 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप गुप्ता व कबड्डी संघ के सचिव देवीचरण यादव ने बताया कि ट्रायल में प्रदीप, कुलदीप, शिव सिंह, भूपेंद्र, शिवम रैकवार, अमित, विकास, राज, रोहित यादव, विपेंद्र और दीपक का चयन मंडलीय ट्रायल के लिए हुआ है। जो सोमवार को चित्रकूट जिले के स्पोर्ट्स स्टेडियम में दमखम दिखाएंगे। जिसमें सफल खिलाड़ी सात से नौ अक्तूबर तक जनपद आजमगढ़ में आयोजित सब जूनियर बालक वर्ग की प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।

महोबा। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में शनिवार को जनपदीय समन्वय सब जूनियर बालक वर्ग की कबड्डी का चयन ट्रायल हुआ। इसमें चारों ब्लाॅकों के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों की खेल बारीकियां परखते हुए 11 बालकों का चयन मंडलीय ट्रायल के लिए किया। चयनित खिलाड़ी पांच अक्तूबर को चित्रकूट में आयोजित मंडलीय चयन ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे।