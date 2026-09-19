फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Zeeshan was the only brother of six sisters; the family is in shock following the accident.

Maharajganj News: छह बहनों का इकलौता भाई था जीशान, हादसे से सदमे में परिवार

Sat, 19 Sep 2026 02:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Zeeshan was the only brother of six sisters; the family is in shock following the accident.
दोस्तों की पार्टी के दौरान गोली लगने से युवक की मौत का मामला
विज्ञापन

बैंड बाजा ग्रुपों का संचालन करते हैं जीशान के पिता, जीशान भी बंटाता था हाथ
फरेंदा। पुरंदरपुर के समरधीरा में अवैध पिस्टल से गोली लगने से जीशान की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वह छह बहनों के बीच इकलौता भाई था। उसकी मौत के बाद से परिजन गहरे सदमे में हैं जबकि मां व पिता बेसुध हो गए हैं। घर पर शुभचिंतकों का आना-जाना लगा हुआ है।
जानकारी के अनुसार, पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मधुकरपुर महदेवा गांव निवासी युसुफ के बेटे जीशान (20) की गोली लगने से मौत के बाद परिवार पूरी तरह से टूट गया है। पिता बैंड बाजा ग्रुपों की बुकिंग करने की दुकान संचालित करते हैं। जीशान भी पिता की मदद करता था। छह बहनों के बीच इकलौता भाई होने के कारण वह पूरे परिवार की आंख का तारा था। सभी उसे दुलार करते थे।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को दिन में वह घर पर ही था। शाम को सात बजे के करीब उसके दोस्त घर पहुंचे और उसे साथ लेकर पार्टी के लिए समरधीरा चौराहे पर पहुंचे। यहीं पर सभी दोस्त साथ में बिरयानी खा रहे थे कि गोली लगने से जीशान की मौत हो गई। घटना के बाद से ही जीशान के परिवार ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी स्तब्ध हैं। घटना की जानकारी गांव के लोगों को शुक्रवार की सुबह पुलिस की सायरन व लोगों की आवाजाही चर्चा बना रहा। गांव में पुलिस की आवाजाही लगी हुई है। परिजन के अनुसार, जीशान काफी मिलनसार स्वभाव का था।
विज्ञापन
विज्ञापन


जीशान की मौत हादसा या हत्या
मधुकरपुर महदेवा के जीशान की गोली लगने से मौत के बाद मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ परिजन घटना के समय उसके साथ मौजूद दोस्तों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस अवैध पिस्टल की चेकिंग के दौरान गोली चलने के हादसे को वजह बता रही है। ग्रामीणों के अनुसार, हादसे वाली जगह पर चारों दोस्त आए दिन पार्टी करते थे। बृहस्पतिवार की रात में दोस्तों के बीच हुए विवाद का कारण भी पता नहीं चल सका है। सभी की जुबान पर यही चर्चा है कि पिस्टल किसका था और कहां से आया? दुकान के अगल बगल लगे सीसीटीवी कैमरे व दुकान के मालिक से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed