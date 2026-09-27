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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Waterlogging on the field due to rain; athletics competition to now begin at 2 o'clock.

Maharajganj News: बारिश से मैदान में जलभराव, अब दो से होगी एथलेटिक्स प्रतियोगिता

Sun, 27 Sep 2026 02:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sun, 27 Sep 2026 02:00 AM IST
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Waterlogging on the field due to rain; athletics competition to now begin at 2 o'clock.
- 26 से 28 सितंबर तक होना था आयोजन
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अंडर-14, 17 और 19 वर्ग के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा
महराजगंज। जिले में लगातार दो दिन से हो रही बारिश के चलते माध्यमिक विद्यालयों के खेल मैदान जलमग्न हो गए हैं। इसे देखते हुए जनपद स्तरीय माध्यमिक विद्यालयी एथलेटिक्स प्रतियोगिता की तारीख बदल दी गई है। अब प्रतियोगिता 2, 3 और 4 अक्तूबर को होगी। पहले इसका आयोजन 26, 27 और 28 सितंबर को प्रस्तावित था।
जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार की ओर से जारी पत्र में सभी संबंधित विद्यालयों को संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। साथ ही प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को नई तिथि के अनुसार आवश्यक तैयारियां पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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जलभराव से खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

पिछले दो दिनों में हुई तेज बारिश से जिले के कई माध्यमिक विद्यालयों के खेल मैदानों में पानी भर गया है। ऐसे में दौड़, कूद समेत एथलेटिक्स की अन्य स्पर्धाएं कराना मुश्किल था। मैदानों पर फिसलन और जलभराव के कारण खिलाड़ियों को चोट लगने का खतरा भी बना हुआ था। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए प्रतियोगिता आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।प्रतियोगिता में राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग में बालक एवं बालिका खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे।
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नई तारीख मिलने से विद्यालयों को खेल मैदानों की व्यवस्था सुधारने के साथ खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए भी अतिरिक्त समय मिल गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने संबंधित विद्यालयों और अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम की सूचना देकर निर्धारित समय पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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