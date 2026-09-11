Maharajganj News: बीडीओ के खिलाफ प्रधानों ने खोला मोर्चा, निलंबन की मांग

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बताया गया कि बुधवार को प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सतीश सिंह विकास कार्यों को लेकर बीडीओ से वार्ता कर रहे थे। इसी दौरान आरोप है कि बीडीओ ने ग्राम प्रधानों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। इसकी जानकारी मिलने के बाद करीब डेढ़ दर्जन ग्राम प्रधान बीडीओ कार्यालय पहुंच गए और उनसे बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान बीडीओ और प्रधानों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। मामला बढ़ने पर प्रधानों ने कथित तौर पर कुछ देर के लिए बीडीओ को उनके ही चैंबर में बंद कर दिया। सूचना पर पनियरा थाने के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली।बृहस्पतिवार को ब्लॉक परिसर में हुई बैठक में प्रधानों ने बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जिलाधिकारी से मिलकर बीडीओ के निलंबन की लिखित शिकायत की जाएगी। प्रधानों ने चेतावनी दी कि जब तक बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक प्रधान संघ शांत नहीं बैठेगा। उन्होंने विकास कार्यों के दौरान ग्राम प्रधानों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने की भी मांग की।