Maharajganj News: रात एक बजे तक नेपाल जा सकेंगे वाहन

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सोनौली। नेपाल सीमा के सोनौली बॉर्डर पर पिछले एक सप्ताह से लगे मालवाहक ट्रकों के जाम को देखते हुए दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक के बाद बॉर्डर को देर रात तक खोलने पर सहमति बनी। अब मालवाहक वाहन रात एक बजे तक नेपाल की ओर जा सकेंगे। नेपाल में भूस्खलन और बाढ़ के कारण काठमांडो समेत अन्य प्रमुख शहरों की ओर जाने वाले कई मार्ग बाधित हो गए हैं। इसके चलते सोनौली सीमा पर मालवाहक वाहनों की लंबी कतार लग गई और पिछले एक सप्ताह से जाम की स्थिति बनी हुई है। मालवाहक वाहनों के जाम को समाप्त करने के लिए मंगलवार शाम भारत और नेपाल के कस्टम, पुलिस, एसएसबी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोनौली सीमा से मालवाहक वाहनों के आवागमन का समय बढ़ाकर रात एक बजे तक किया जाएगा। सामान्य दिनों में सोनौली बॉर्डर पर रात 10 बजे के बाद मालवाहक वाहनों का संचालन बंद कर दिया जाता है। जाम की स्थिति को देखते हुए फिलहाल तीन घंटे अतिरिक्त समय तक वाहनों के संचालन की अनुमति दी गई है। प्रभारी कोतवाल सोनौली विवेक शुक्ला ने बताया कि मालवाहक वाहनों को रात एक बजे तक नेपाल भेजा जाएगा, ताकि सीमा पर लगे जाम को कम किया जा सके।