Maharajganj News: जनसुनवाई में पंकज चौधरी ने सुनीं फरियाद, निस्तारण के दिए निर्देश

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केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने धनेवा स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित की जनसुनवाईमहराजगंज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को धनेवा स्थित कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई की। इस मौके पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने सड़क, बिजली, राजस्व, भूमि विवाद, पुलिस, पेंशन और प्रधानमंत्री आवास सहित विभिन्न समस्याओं से अवगत कराकर समाधान की मांग की।पंकज चौधरी ने फरियादियों की शिकायतें सुनते हुए कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान कुछ फरियादियों ने स्थानीय स्तर पर शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं होने की बात भी कही। इस पर पंकज चौधरी ने अधिकारियों से मामलों की जानकारी लेकर नियमानुसार निस्तारण कराने को कहा।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो। केवल औपचारिकता पूरी करने के बजाय मौके पर जांच कर वास्तविक स्थिति के आधार पर कार्रवाई की जाए। यदि किसी मामले में तकनीकी या नियम संबंधी कारणों से तत्काल समाधान संभव नहीं है तो फरियादी को इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए। पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए।केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से ही आम जनता की समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव है। अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाते हुए शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने फरियादियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से समन्वय किया जाएगा।इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडेय, जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल जायसवाल, संतोष सिंह, बबलू यादव, बबलू सिंह, दिनेश जायसवाल, बैजनाथ पटेल, रमेश वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।