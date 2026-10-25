Maharajganj News: महिला अस्पताल में गर्भवती की मौत पर हंगामा, लापरवाही का आरोप

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जानकारी के अनुसार, कोठीभार थाना क्षेत्र के दड़ौली गांव निवासी चंदा (28) पत्नी अमित को शनिवार को प्रसव पीड़ा हुई। पति उन्हें सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया। वहां से महिला को जिला महिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक, चंदा नौ महीने की गर्भवती थीं। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया और आरोप लगाया कि समय पर उचित इलाज नहीं मिलने से महिला की जान चली गई।सूचना पर कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज अजय वर्मा पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।कोटमहिला की हालत बेहद गंभीर थी और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया गया था।-डॉ. एके द्विवेदी, सीएमएस