फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Two arrested with five sacks of urea being transported to Nepal

Maharajganj News: नेपाल ले जाई जा रही पांच बोरी यूरिया के साथ दो गिरफ्तार

Sat, 31 Oct 2026 02:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Two arrested with five sacks of urea being transported to Nepal
अड्डा बाजार। नौतनवा थाना क्षेत्र के चंडीथान के निकट डंडा नदी घाट से शुक्रवार को पुलिस ने नेपाल तस्करी कर ले जाई जा रही पांच बोरी यूरिया खाद बरामद की। मौके से दो बाइक समेत दो लोगों को पकड़ा गया। आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों और बरामद खाद को नौतनवा कस्टम के हवाले कर दिया गया।
विज्ञापन

संपतिहा चौकी प्रभारी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि वह हमराह सिपाही सतीश कुमार, शरद यादव और सुनील सिंह के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान बरवां कला रेलवे अंडरपास के पास मुखबिर से सूचना मिली कि दो लोग दो बाइक पर पांच बोरी यूरिया खाद लेकर चौतरवां चौराहे से खरगबरवां होते हुए चंडीथान बॉर्डर की ओर जा रहे हैं। वे डंडा नदी घाट के रास्ते खाद नेपाल ले जाने की फिराक में हैं।
विज्ञापन

सूचना पर पुलिस टीम चंडीथान घाट के पास झाड़ियों में छिपकर निगरानी करने लगी। कुछ देर बाद एक बाइक पर तीन और दूसरी बाइक पर दो बोरी यूरिया लादकर दो व्यक्ति वहां पहुंचे। पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूछताछ की। उनकी पहचान इंद्रदेव यादव (46) और बृजेश यादव (31) के रूप में हुई। दोनों खाद से संबंधित कागजात नहीं दिखा सके। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में उन्होंने खाद नेपाल ले जाकर बेचने की बात स्वीकार की।
विज्ञापन
विज्ञापन

नौतनवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि दोनों बाइक और यूरिया खाद को कब्जे में लेकर कस्टम अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए नौतनवा कस्टम को सौंप दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed