Maharajganj News: नेपाल आपदा के मृतकों को सोनौली सीमा पर दी गई श्रद्धांजलि

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कार्यक्रम में स्थानीय व्यापारियों, आम नागरिकों, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही नेपाल पुलिस एवं सशस्त्र बल के जवानों ने भी सहभागिता की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की।श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराना रोटी-बेटी का संबंध है। संकट की इस घड़ी में भारत के लोग नेपाल के साथ खड़े हैं और हरसंभव मदद के लिए तत्पर हैं।इस अवसर पर प्रेस क्लब महाराजगंज के अध्यक्ष अमित त्रिपाठी, लुंबिनी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमल राय माझी, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष जायसवाल, बबलू सिंह, श्रीनिवास जायसवाल, बैजनाथ कौशल, राजू पटवा, रामानंद रौनियार आदि मौजूद रहे।