Maharajganj News: वाहनों से हटाए जाएंगे काले शीशे व विभागों के लोगो

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महराजगंज। निजी वाहनों पर लगे काले शीशे और विभाग का नाम लिखकर रौब दिखाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग कार्रवाई करने तैयारी में है। एआरटीओ और प्रवर्तन टीम एक अक्टूबर से ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाएंगे जिन्होंने ब्लैक ग्लास लगवाए हैं या सरकारी विभागों के लोगो या नाम लिखवाए हैं। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर यह अभियान एक अक्टूबर से जिले में शुरू होगा।एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि निजी वाहनों में काली फिल्म (ग्लास) अनुमति के बाद ही लगवा सकते हैं। इसके बाद भी कारों में ब्लैक ग्लास लगवाया जा रहे हैं। कई आपराधिक घटनाओं में ऐसे वाहनों का उपयोग सामने आने के बाद इस आदेश को परिवहन आयुक्त के निर्देश क्रम में लागू किया जाएगा।इसी तरह निजी वाहनों पर पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, पत्रकार, अधिवक्ता, जिला पंचायत सदस्य जैसे शब्द लिखाकर लोग चेकिंग से बचने की कोशिश करते हैं। एक अक्टूबर से जनपद के सभी मुख्य चौराहों, सोनौली हाईवे और नौतनवां मार्ग पर चेकिंग होगी और ऐसे वाहनों से जुर्माना भी वसूला जाएगा।परिवहन आयुक्त के निर्देश क्रम में काली फिल्म लगाकर चलने या सरकारी लोगो लगे निजी वाहनों की जांच की जाएगी। टीम गठित की जा रही है।