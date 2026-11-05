Maharajganj News: सोनौली में तीन जगह पुलिस का छापा, भारी मात्रा में पटाखे बरामद

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जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब तीन बजे सीओ नौतनवा वसंत कुमार सिंह, कोतवाल सोनौली विशाल शुक्ला और अग्निशमन विभाग की टीम ने रामजानकी चौराहे के पास एक दुकान और उससे जुड़े मकान में छापा मारा। इसके अलावा फरेनिया बाजार में अवैध रूप से पटाखे बेचने की सूचना पर भी तलाशी अभियान चलाया गया।कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सूरज मद्देशिया निवासी एसएसबी रोड सोनौली, सूरज रौनियार निवासी दो नंबर गली सोनौली और आयुष अग्रहरि निवासी फरेनिया बाजार को गिरफ्तार किया। छापेमारी में अलग-अलग किस्म के पटाखे बरामद हुए। अवैध भंडारण से आग लगने और बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए अग्निशमन विभाग की टीम भी साथ रही। पुलिस की अचानक हुई कार्रवाई से कस्बे के पटाखा कारोबारियों में हड़कंप मच गया।सीओ नौतनवा वसंत कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।