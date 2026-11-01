फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   This action has been taken following a dispute between two parties.

Maharajganj News: शांति भंग में पुलिस ने पांच महिला सहित 15 लोगों का किया चालान

Sun, 01 Nov 2026 02:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
This action has been taken following a dispute between two parties.
परसामलिक। स्थानीय थाना की पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए शनिवार को शांति भंग में पांच महिला सहित 15 लोगों को न्यायालय चालान किया। दो पक्षाें में विवाद के बाद यह कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, परसामलिक थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत महदेइया टोला बोदनी गांव में दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया था। इसमें पुलिस ने पहले पक्ष से जुड़े रामकिशुन यादव व सोहरत यादव पुत्र बेचन यादव, राजाराम यादव पुत्र प्रकाश यादव, शैलेन्द्र यादव पुत्र राजाराम यादव, अविनाश यादव पुत्र रामकिशुन, सोनू यादव पुत्र सोहरत, सुनीता देवी पत्नी सोहरत, विंद्रावती पत्नी राम अधार व नौतनवा थाना क्षेत्र के करैलिया निवासी इन्द्रदीप यादव पुत्र दिनेश यादव, अभिषेक यादव पुत्र राम किशुन यादव, सुशीला पत्नी दिनेश, और द्वितीय पक्ष से महदेइया टोला बोदनी से पवन उर्फ गुड्डू पुत्र रामप्रसाद, आकाश उर्फ गोलू पुत्र फागू उर्फ बुद्धू, धनराजी पत्नी रामप्रसाद, पूजा पत्नी रामप्रसाद, का पुलिस ने शांति भंग में न्यायालय चालान किया।
विज्ञापन

इस संबंध में थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि शांति भंग में पांच महिला सहित 15 लोगों को शांति भंग में न्यायालय चालान किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed