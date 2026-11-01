Maharajganj News: शांति भंग में पुलिस ने पांच महिला सहित 15 लोगों का किया चालान
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:22 AM IST
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:22 AM IST
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परसामलिक। स्थानीय थाना की पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए शनिवार को शांति भंग में पांच महिला सहित 15 लोगों को न्यायालय चालान किया। दो पक्षाें में विवाद के बाद यह कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार, परसामलिक थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत महदेइया टोला बोदनी गांव में दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया था। इसमें पुलिस ने पहले पक्ष से जुड़े रामकिशुन यादव व सोहरत यादव पुत्र बेचन यादव, राजाराम यादव पुत्र प्रकाश यादव, शैलेन्द्र यादव पुत्र राजाराम यादव, अविनाश यादव पुत्र रामकिशुन, सोनू यादव पुत्र सोहरत, सुनीता देवी पत्नी सोहरत, विंद्रावती पत्नी राम अधार व नौतनवा थाना क्षेत्र के करैलिया निवासी इन्द्रदीप यादव पुत्र दिनेश यादव, अभिषेक यादव पुत्र राम किशुन यादव, सुशीला पत्नी दिनेश, और द्वितीय पक्ष से महदेइया टोला बोदनी से पवन उर्फ गुड्डू पुत्र रामप्रसाद, आकाश उर्फ गोलू पुत्र फागू उर्फ बुद्धू, धनराजी पत्नी रामप्रसाद, पूजा पत्नी रामप्रसाद, का पुलिस ने शांति भंग में न्यायालय चालान किया।
इस संबंध में थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि शांति भंग में पांच महिला सहित 15 लोगों को शांति भंग में न्यायालय चालान किया गया है।
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जानकारी के अनुसार, परसामलिक थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत महदेइया टोला बोदनी गांव में दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया था। इसमें पुलिस ने पहले पक्ष से जुड़े रामकिशुन यादव व सोहरत यादव पुत्र बेचन यादव, राजाराम यादव पुत्र प्रकाश यादव, शैलेन्द्र यादव पुत्र राजाराम यादव, अविनाश यादव पुत्र रामकिशुन, सोनू यादव पुत्र सोहरत, सुनीता देवी पत्नी सोहरत, विंद्रावती पत्नी राम अधार व नौतनवा थाना क्षेत्र के करैलिया निवासी इन्द्रदीप यादव पुत्र दिनेश यादव, अभिषेक यादव पुत्र राम किशुन यादव, सुशीला पत्नी दिनेश, और द्वितीय पक्ष से महदेइया टोला बोदनी से पवन उर्फ गुड्डू पुत्र रामप्रसाद, आकाश उर्फ गोलू पुत्र फागू उर्फ बुद्धू, धनराजी पत्नी रामप्रसाद, पूजा पत्नी रामप्रसाद, का पुलिस ने शांति भंग में न्यायालय चालान किया।
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इस संबंध में थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि शांति भंग में पांच महिला सहित 15 लोगों को शांति भंग में न्यायालय चालान किया गया है।