Maharajganj News: बहुआर बाजार में दो दुकानों के ताले तोड़कर चोरी

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बहुआर बाजार में अर्चना बीज भंडार और सीताराम इलेक्ट्रॉनिक अगल-बगल संचालित हैं। अर्चना बीज भंडार के संचालक अनिल कुमार गौड़ ने बताया कि चोर शटर तोड़कर दुकान में घुसे और एक लाख नेपाली रुपये तथा काउंटर का ताला तोड़कर 20 हजार रुपये नकद ले गए। वहीं, सीताराम इलेक्ट्रॉनिक के संचालक मानसिंह के अनुसार दुकान से करीब 35 किलो वायर, जिसकी कीमत करीब 60 हजार रुपये है, और पांच हजार रुपये नकद चोरी हुआ है। वहीं इस बाबत थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार राय ने बताया कि चोरी की सूचना मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।

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निचलौल। नेपाल सीमा से सटे बहुआर बाजार में सोमवार रात चोरों ने एक साथ दो दुकानों को निशाना बनाया। शटर के ताले तोड़कर चोर नकदी समेत हजारों रुपये का सामान समेट ले गए। मंगलवार सुबह मकान मालिक ने दुकानों के ताले टूटे देख दुकानदारों को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।