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Maharajganj News: हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटीं पुलिस की चार टीमें

Thu, 12 Nov 2026 02:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:24 AM IST
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The young man was murdered by being struck with a sharp-edged weapon.
परसामलिक। क्षेत्र के सिरसिया मशर्की टोला पिपरवांस में शिवनंदन उर्फ विकास गुप्ता (18) की हत्या का खुलासा करने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। हत्यारों तक पहुंचने के लिए चार टीमें गठित की गई हैं। करीब 10 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
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राम अचल गुप्ता के पुत्र शिवनंदन उर्फ विकास का शव मंगलवार को गांव के बाहर खेत में मिला था। युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी। इसके बाद शव को खेत में फेंक दिया गया था।
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पोस्टमार्टम के बाद देर रात शव गांव पहुंचा लेकिन सऊदी अरब में रहने वाले मृतक के पिता के घर नहीं पहुंचने के कारण मंगलवार को अंतिम संस्कार नहीं हो सका। बुधवार देर शाम तक उसके पिता नहीं पहुंच सके थे। बुधवार को सीओ नौतनवा बसंत सिंह ने गांव पहुंचकर परिजन को ढाढ़स बंधाया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से भी पूछताछ की।
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