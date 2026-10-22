Maharajganj News: तीन बार तोड़ा नियम तो छह माह तक नहीं चला सकेंगे वाहन, डीएल होगा सस्पेंड

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एआरटीओ कार्यालय के अनुसार, जिले में चार लाख से अधिक डीएल धारक हैं, जिन्हें इस नए नियम का अनुपालन करना होगा। नया नियम लोगों में यातायात नियमों के प्रति जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। परिवहन विभाग के प्रावधान के अनुसार, यदि एक माह के भीतर कोई वाहन चालक तीन बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा।कई बार देखा जाता है कि चालक चालान भरने के बाद फिर से तेज रफ्तार, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और गलत दिशा में वाहन चलाने लगते हैं। इसी लापरवाही पर रोक लगाने के लिए विभाग ने सख्त कदम उठाया है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के पीछे मुख्य वजह यातायात नियमों की अनदेखी है। नए नियम से लोग नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।विभाग ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर निगरानी बढ़ा दी है। सीसीटीवी कैमरों और ई-चालान प्रणाली से उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा रही है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियम का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।