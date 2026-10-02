Maharajganj News: सुभासपा का उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि समाजसेवा करना
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:30 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:30 AM IST
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फरेंदा विधानसभा के प्रभारी के रूप में जितेंद्र सिंह के नाम का एलान
फफरेंदा। एनडीए गठबंधन में सीटों को तय कर दिया गया है, जहां की संभावित सीट सुभासपा के खाते में आने वाली है वहां के विधानसभा प्रभारी की घोषणा कर दी गई है। पार्टी का उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि समाजसेवा करना है।
यह बातें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ अरविंद राजभर ने फरेंदा के एक होटल में आयोजित बूथ व सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक में कहीं। उन्होंने आगे कहा कि सीटों का तालमेल लगभग हो चुका है। फरेंदा से पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। इसके लिए विधानसभा प्रभारी के रूप में जितेंद्र सिंह के नाम की घोषणा की गई है। कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से पार्टी के जीत के लिए जुट जाएं। साथ ही पार्टी की नीतियों को जन-जन तक ले जाएं।
उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक संगठन की मजबूती उसके कार्यकर्ताओं की सक्रियता व समर्पण पर निर्भर करती है। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर संपर्क करें। सुभासपा आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करती है, जबकि सपा का पीडीए नकली है, जिसका जमीन से कोई सरोकार नहीं है। विधान सभा प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका निर्वहन किया जाएगा। इस दौरान सत्यप्रकाश सिंह, मुराली मनोहर राजभर, संतोष भारती जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा, जितेंद्र पासवान, विक्रम सिंह, सत्यपाल राजभर, अंशुहिल्या राजभर, दिलीप सिंह आदि लोग रहे।
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फफरेंदा। एनडीए गठबंधन में सीटों को तय कर दिया गया है, जहां की संभावित सीट सुभासपा के खाते में आने वाली है वहां के विधानसभा प्रभारी की घोषणा कर दी गई है। पार्टी का उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि समाजसेवा करना है।
यह बातें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ अरविंद राजभर ने फरेंदा के एक होटल में आयोजित बूथ व सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक में कहीं। उन्होंने आगे कहा कि सीटों का तालमेल लगभग हो चुका है। फरेंदा से पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। इसके लिए विधानसभा प्रभारी के रूप में जितेंद्र सिंह के नाम की घोषणा की गई है। कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से पार्टी के जीत के लिए जुट जाएं। साथ ही पार्टी की नीतियों को जन-जन तक ले जाएं।
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उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक संगठन की मजबूती उसके कार्यकर्ताओं की सक्रियता व समर्पण पर निर्भर करती है। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर संपर्क करें। सुभासपा आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करती है, जबकि सपा का पीडीए नकली है, जिसका जमीन से कोई सरोकार नहीं है। विधान सभा प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका निर्वहन किया जाएगा। इस दौरान सत्यप्रकाश सिंह, मुराली मनोहर राजभर, संतोष भारती जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा, जितेंद्र पासवान, विक्रम सिंह, सत्यपाल राजभर, अंशुहिल्या राजभर, दिलीप सिंह आदि लोग रहे।
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