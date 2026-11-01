Maharajganj News: फंदे से लटकता मिला महिला का शव

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मृतका की पहचान लालती (36) पत्नी चंदन निवासी पुरैना के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। शनिवार को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके कुछ देर बाद महिला घर में फंदे से लटकती मिली। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।पजिरन के मुताबिक, लालती की शादी करीब 10 वर्ष पूर्व हुई थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।