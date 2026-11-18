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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 18 नवंबर को विधानसभा स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसमें सदर, पनियरा, सिसवा, निचलौल और फरेंदा विधानसभा क्षेत्रों के विद्यालयों को शामिल किया गया है। सभी स्थानों पर सुबह 11 बजे से प्रतियोगिता शुरू होगी। वहीं, 19 नवंबर को जिला स्तरीय प्रतियोगिता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धनेवा-धनेई महराजगंज में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी।प्रतियोगिता के तहत निबंध लेखन के लिए दो विषय निर्धारित किए गए हैं। इनमें शुद्ध मतदाता सूची का महत्व और मतदान का महत्व शामिल है। स्कूल स्तर के ईएलसी के विद्यार्थियों को 500 से 800 शब्दों में, जबकि कॉलेज स्तर के प्रतिभागियों को 800 से 1200 शब्दों में हिंदी अथवा अंग्रेजी में निबंध लिखना होगा। इसके अलावा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया, ईवीएम और वीवीपैट, मतदान प्रक्रिया तथा मतगणना से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे।