फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The entire garden echoed with applause and cheers for every move the wrestlers made.

Maharajganj News: सोनौली के अखाड़े में भारत-नेपाल के पहलवानों ने दिखाया दमखम

Thu, 22 Oct 2026 01:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
The entire garden echoed with applause and cheers for every move the wrestlers made.
सोनौली। विजयादशमी पर सोनौली के श्यामकाट बगीचे में आयोजित विराट कुश्ती दंगल में भारत और नेपाल के पहलवानों ने जमकर दमखम दिखाया। अखाड़े में पहलवानों के बीच चले दांव-पेंच और एक-दूसरे को पटखनी देने के रोमांचक मुकाबलों ने दर्शकों को खूब उत्साहित किया। हर दांव पर तालियों और शोर से पूरा बगीचा गूंजता रहा।
विज्ञापन


दंगल में क्षेत्र के नामी पहलवानों के साथ पड़ोसी देश नेपाल से आए पहलवानों सहित दो दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने अखाड़े में जोर आजमाइश की। शाम करीब पांच बजे तक चले मुकाबलों में दर्शकों का उत्साह बना रहा। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले पहलवान को पुरस्कार स्वरूप आकर्षक रेंजर साइकिल दी गई। वहीं, अन्य विजेता पहलवानों को नकद धनराशि और उपहार देकर सम्मानित किया गया। आयोजक सोनू साहू ने कहा कि कुश्ती हमारी मिट्टी और संस्कृति से जुड़ा पारंपरिक खेल है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed