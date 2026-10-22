फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The DM and the SP inspected Trimuhani Ghat.

Maharajganj News: मूर्ति विसर्जन को लेकर घाटों पर परखी सुरक्षा व्यवस्था

Thu, 22 Oct 2026 01:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
The DM and the SP inspected Trimuhani Ghat.
महराजगंज। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए मंगलवार को पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने त्रिमुहानी घाट का निरीक्षण किया। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने त्रिमुहानी घाट और फरेंदा के हड़हवा पुल पर इंतजाम परखे।
विज्ञापन

अधिकारियों ने कर्मचारियों को सतर्कता से ड्यूटी करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने भीड़ नियंत्रित रखने, आवागमन सुचारु बनाने और अप्रिय घटना रोकने पर जोर दिया। पुलिसकर्मियों को आपसी समन्वय से जिम्मेदारी निभाने और आपात स्थिति से निपटने को कहा गया। सुरक्षा मानकों का पालन और व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed