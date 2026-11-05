Maharajganj News: उद्यान विभाग को 75 क्विंटल आलू बीज मिला, आवेदन शुरू
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:43 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
महराजगंज। जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। उद्यान विभाग को इस बार 75 क्विंटल उन्नत किस्म का आलू बीज मिला है। विभाग ने इसके वितरण के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही लहसुन बीज का वितरण बुधवार कार्यालय से शुरू करा दिया गया।
जिला उद्यान अधिकारी संजय रस्तोगी के अनुसार आलू की उन्नत प्रजातियों का बीज किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन के लिए किसानों को आधार कार्ड, खतौनी और बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करनी होगी। आवेदन उद्यान विभाग कार्यालय और विकास खंड स्तर पर लिए जा रहे हैं। पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर बीज का वितरण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में बीज का पैसा डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजा जाता था लेकिन इस बार व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब किसानों को समायोजन के तहत सीधे बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला उद्यान अधिकारी संजय रस्तोगी के अनुसार आलू की उन्नत प्रजातियों का बीज किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन के लिए किसानों को आधार कार्ड, खतौनी और बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करनी होगी। आवेदन उद्यान विभाग कार्यालय और विकास खंड स्तर पर लिए जा रहे हैं। पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर बीज का वितरण किया जाएगा।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में बीज का पैसा डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजा जाता था लेकिन इस बार व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब किसानों को समायोजन के तहत सीधे बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा।
विज्ञापन