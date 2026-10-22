फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The captivating tableaus at the Jagrata enthralled the people.

Maharajganj News: भगवती जागरण में भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु

Thu, 22 Oct 2026 01:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
The captivating tableaus at the Jagrata enthralled the people.
अड्डा बाजार। स्थानीय अखाड़ा नंबर दो पर रविवार की रात आयोजित भगवती जागरण में श्रद्धालु भक्ति गीतों पर जमकर झूमे। प्रत्येक भक्ति गीत की प्रस्तुति के बाद जय माता दी के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। बैरिया बाजार में आयोजित जगराता में भजन-कीर्तन के साथ आकर्षक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया।
विज्ञापन

बैरिया बाजार दुर्गा पूजा के अवसर पर सोमवार की रात और मंगलवार को दिन में मां दुर्गा, भगवान श्रीराम, हनुमान और भगवान भोलेनाथ पर आधारित कई भक्ति गीत प्रस्तुत किए। भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान की मनमोहक झांकी भी प्रस्तुत की गई।
विज्ञापन

इस मौके पर समिति अध्यक्ष संतोष मोदनवाल, राधेश्याम मद्धेशिया, विशाल अग्रहरी, रामनयन, राजेंद्र अग्रहरी, अजय गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed