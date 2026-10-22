Maharajganj News: भगवती जागरण में भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु

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बैरिया बाजार दुर्गा पूजा के अवसर पर सोमवार की रात और मंगलवार को दिन में मां दुर्गा, भगवान श्रीराम, हनुमान और भगवान भोलेनाथ पर आधारित कई भक्ति गीत प्रस्तुत किए। भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान की मनमोहक झांकी भी प्रस्तुत की गई। विज्ञापन

इस मौके पर समिति अध्यक्ष संतोष मोदनवाल, राधेश्याम मद्धेशिया, विशाल अग्रहरी, रामनयन, राजेंद्र अग्रहरी, अजय गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। बैरिया बाजार दुर्गा पूजा के अवसर पर सोमवार की रात और मंगलवार को दिन में मां दुर्गा, भगवान श्रीराम, हनुमान और भगवान भोलेनाथ पर आधारित कई भक्ति गीत प्रस्तुत किए। भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान की मनमोहक झांकी भी प्रस्तुत की गई।इस मौके पर समिति अध्यक्ष संतोष मोदनवाल, राधेश्याम मद्धेशिया, विशाल अग्रहरी, रामनयन, राजेंद्र अग्रहरी, अजय गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे।

अड्डा बाजार। स्थानीय अखाड़ा नंबर दो पर रविवार की रात आयोजित भगवती जागरण में श्रद्धालु भक्ति गीतों पर जमकर झूमे। प्रत्येक भक्ति गीत की प्रस्तुति के बाद जय माता दी के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। बैरिया बाजार में आयोजित जगराता में भजन-कीर्तन के साथ आकर्षक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया।