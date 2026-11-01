Maharajganj News: पीईटी को लेकर कस्बे में 12 घंटे भारी वाहनों की नो-एंट्री

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एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कस्बे के छह परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी न हो और यातायात सुचारु बना रहे, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है।भारी वाहनों को रोकने के लिए चार स्थानों पर नो-एंट्री और डायवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं। इनमें सिंदुरिया, शिकारपुर, झनझनपुर और पकड़ी चौकी शामिल हैं। इन स्थानों से भारी एवं वाणिज्यिक वाहनों को कस्बे में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।आपातकालीन सेवाओं और रोडवेज यात्री बसों के संचालन पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पुलिस ने वाहन चालकों और आमजन से निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करने की अपील की है।