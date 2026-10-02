फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Teams will visit homes starting October 12 and record patient details on e-Kavach.

Maharajganj News: 12 अक्तूबर से घर-घर पहुंचेगी टीम, ई-कवच पर दर्ज करेगी मरीजों का विवरण

Fri, 02 Oct 2026 02:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
Teams will visit homes starting October 12 and record patient details on e-Kavach.
संचारी रोग नियंत्रण माह का शुभारंभ, जागरूकता वाहन को दिखाई हरी झंडी
विज्ञापन

महराजगंज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदर पर बृहस्पतिवार को संचारी रोग नियंत्रण माह का शुभारंभ किया गया। 11 बजे सदर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विवेक कुमार गुप्ता ने फीता काटकर अभियान का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रोगों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने वाले प्रचार वाहन को रवाना किया।
इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी श्रीभागवत सिंह ने बताया कि एक से 31 अक्तूबर तक संचारी रोग नियंत्रण माह मनाया जा रहा है। इसके तहत मलेरिया, फाइलेरिया, टीबी, जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई), एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस), डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये बीमारियां मच्छर, मक्खी, चूहा, छछूंदर और गंदगी के कारण फैलती हैं।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि 12 से 31 अक्तूबर तक दो सदस्यीय टीमें घर-घर जाकर रोगों से प्रभावित लोगों की पहचान करेंगी। मरीजों का विवरण ई-कवच एप पर दर्ज किया जाएगा। साथ ही जरूरतमंद मरीजों को 108 नंबर की एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल पहुंचाकर उचित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान के दौरान साफ-सफाई, जलभराव रोकने और मच्छरों से बचाव के उपायों की जानकारी भी दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार गुप्ता, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीर विक्रम सिंह, डीएमओ नीलोत्पल, डिप्टी डीएमओ अनिल कुमार, एआरओ जहां आरा, कौलेश्वर, बीपीएम सूर्य प्रताप सिंह, फार्मासिस्ट आशुतोष त्रिपाठी सहित मलेरिया विभाग के निरीक्षक और सीएचसी के कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed