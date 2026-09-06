Maharajganj News: दबंगों ने मां-बेटे को बेरहमी से पीटा, बचाने आए दादा को भी मारपीट कर किया घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:59 AM IST
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बीच-बचाव करने आए दादा पर भी हमला, चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
परतावल। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र की ग्राम सभा मुहम्मदपुर में शुक्रवार रात बाइक से गिरने की घटना को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। आरोप है कि मनबढ़ों ने तलवार से वार कर युवक का सिर फोड़ दिया। बीच-बचाव करने पहुंची मां पर भी लोहे की रॉड से हमला कर दिया। बचाने पहुंचे 70 वर्षीय दादा को भी आरोपियों ने डंडों से पीटा।
पीड़ित नितेश चौधरी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनके घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर बाइक सवार दो युवक अचानक सामने कुत्ता आ जाने से अनियंत्रित होकर गिर गए। बाइक से गिरने की घटना से उनका कोई लेना-देना नहीं था। आरोप है कि इसके बावजूद बाइक से गिरकर घायल हुआ युवक अपने परिजन के साथ लाठी-डंडा, लोहे की रॉड और तलवार लेकर उनके घर पहुंच गया।
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आरोप है कि हमलावरों ने नितेश को मारना-पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान तलवार से किए गए वार से उसका सिर फट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर उनकी मां ऊषा देवी बीच-बचाव करने पहुंचीं तो आरोपियों ने उनके सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार कर दिया। हमले में उनका भी सिर फट गया। वहीं, समझाने और बीच-बचाव करने पहुंचे नितेश के दादा रामदास (70) को भी आरोपियों ने डंडों से पीट दिया।
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घटना के बाद घायल मां-बेटे और दादा शिकायत लेकर श्यामदेउरवां थाने पहुंचे। पुलिस ने पहले घायलों को इलाज कराने की सलाह दी। इसके बाद तीनों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल में उपचार कराया गया। एसओ सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि सुबराती पुत्र तुफानी, तुफानी पुत्र दिवंगत सुब्बा, नसीम पुत्र तुफानी, अजरूद्दीन पुत्र तुफानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घायल मां-बेटे का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मामले में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।