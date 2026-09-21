Maharajganj News: बाइक की टक्कर से एसएसबी जवान घायल, चालक पर प्राथमिकी

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एसएसबी की 22वीं वाहिनी के झुलनीपुर कैंप के सामान्य प्रभारी निरीक्षक शिवपूजन प्रसाद ने बताया कि 18 सितंबर की शाम करीब 6:50 बजे वह आरक्षी राजेश कुमार यादव के साथ ड्यूटी चेक करने के बाद पैदल कैंप लौट रहे थे। कन्मीशवा के पास लाइन नंबर दो पोस्ट से करीब 100 मीटर पहले पीछे से तेज रफ्तार में आई बाइक ने राजेश कुमार यादव को टक्कर मार दी।हादसे में जवान के माथे पर गंभीर चोट लगी और रक्तस्राव होने लगा। घायल जवान के साथ बाइक सवार नाथू खरवार और चालक जय सिंह राजभर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जवान की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बताया गया कि जिला अस्पताल में जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बाइक सवार दोनों लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र कुमार राय ने बताया कि बाइक चालक जय सिंह राजभर निवासी कटहवा, वार्ड नंबर छह, थाना बेलाटरी, जिला नवलपरासी, नेपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।