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Maharajganj News: सोनौली डिपो के एआरएम को महराजगंज डिपो का प्रभार

Sat, 05 Sep 2026 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:01 AM IST
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Sonauli Depot ARM given charge of Maharajganj Depot.
सोनौली एआरएम को महराजगंज का भी प्रभार
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महराजगंज। महराजगंज डिपो को पूरे 24 घंटे बाद नए एआरएम की जगह प्रभारी एआरएम मिल सका है। तैनात रहे एआरएम के प्रोन्नति व तबादले के एक सप्ताह बाद क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर से बृहस्पतिवार को जहां रिलीव किया गया। शुक्रवार शाम को सोनौली डिपो के एआरएम को महराजगंज डिपो की जिम्मेदारी सौंप दी गई।

महराजगंज डिपो में तैनात एआरएम सर्वजीत वर्मा को प्रोन्नति देकर वित्त एवं सेवा का क्षेत्रीय प्रबंधक आजमगढ़ बना दिया गया। यह आदेश अगस्त 2026 में महराजगंज डिपो को मिला लेकिन नए एआरएम की तैनाती न होने के कारण वह एक सप्ताह तक कार्यमुक्त न हो सके। उनके तैनाती स्थल पर कार्य प्रभावित होने के कारण क्षेत्रीय प्रबंधक ने बृहस्पतिवार गोरखपुर कार्यालय से उन्हें कार्यमुक्त तो कर दिया लेकिन नए एआरएम का निर्धारण शुक्रवार शाम तक न होने के कारण देर शाम सोनौली के एआरएम संजय प्रेमी को प्रभारी पद का जिम्मा सौंपा है।
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वर्जन
क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम गोरखपुर का आदेश प्राप्त हुआ है। आज पहुंचकर सोनौली के अतिरिक्त महराजगंज डिपो का चार्ज भी ग्रहण करूंगा।
-संजय प्रेमी, एआरएम, सोनौली डिपो।
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