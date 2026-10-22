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Maharajganj News: भुवना को हराकर सिसवा ने जीती प्रतियोगिता

Thu, 22 Oct 2026 01:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:47 AM IST
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Secured victory in the final match by scoring 56 runs in four overs.
खुशहालनगर। घुघली ब्लॉक के मंगलपुर पटखौली गांव में आयोजित छह दिवसीय क्रिकेट महासंग्राम का मंगलवार को समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में सिसवा बाजार की टीम ने भुवना को हराकर खिताब अपने नाम किया।
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फाइनल मुकाबले में सिसवा बाजार की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। सिसवा के गेंदबाज नमन सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भुवना के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उनकी गेंदबाजी के सामने भुवना की पूरी टीम चार ओवर में 55 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इसके बाद 56 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिसवा बाजार की टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी की। टीम ने महज चार ओवर में 56 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।
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समापन समारोह में मुख्य अतिथि सपा नेता राजेश निषाद ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेल के साथ-साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। सपा नेता अमीर हुसैन ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए। भाजपा नेता भरत शुक्ला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से बच्चों और युवाओं की प्रतिभा निखरती है।
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मैच में दीपक यादव और नागेंद्र यादव ने निर्णायक की भूमिका निभाई। आशीष और सच्चिदानंद ने संचालन किया। इस दौरान ग्राम प्रधान सुमेर सिंह, अफजल अली, चंद्रशेखर यादव, बलराम सिंह, रजत पांडेय, राहुल, गणेश और संदीप सिंह आदि मौजूद रहे।
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