Maharajganj News: सीमावर्ती नदियों का बढ़ा जलस्तर, गांवों में बढ़ी चिंता

ठूठीबारी। नेपाल और भारतीय सीमा क्षेत्र में दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से सीमावर्ती नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। शनिवार सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक महाव नाला खतरे के निशान से करीब सात मीटर ऊपर पहुंच गया। चंदन नदी का जलस्तर 99.50 मीटर और झरही उर्फ प्यास नदी का 101.50 मीटर दर्ज किया गया। बढ़ते पानी से नदी किनारे बसे गांवों के लोगों की चिंता बढ़ गई है।हालांकि, शनिवार शाम तक स्थिति सामान्य बताई गई। बारिश जारी रहने पर जलस्तर में और वृद्धि की आशंका है। सिंचाई खंड-दो के सहायक अभियंता रंजीत सिंह ने बताया कि संबंधित विभागों की टीमें नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।