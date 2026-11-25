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ट्रक और डीसीएम से लेकर पिकअप-बाइक तक इस्तेमाल सीमावर्ती क्षेत्र में कद्दू के बीज की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते 27 अक्तूबर को सोनौली क्षेत्र में पुलिस ने 380 बोरियों में भरा 15,200 किलोग्राम कद्दू का बीज लदा ट्रक पकड़ा था। इसकी अनुमानित कीमत करीब 38 लाख रुपये बताई गई थी।इससे पहले आठ अक्तूबर को सोनौली के पास श्यामकट पुल के निकट एक कथित अवैध गोदाम पर छापा मारकर डीसीएम में लादी जा रही 260 बोरियां बरामद की गई थीं। इस दौरान आगरा निवासी चालक विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया था। पांच नवंबर को बहुआर चौकी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने गेडहवा पुल के पास पिकअप से 75 बोरियों में भरा तीन हजार किलोग्राम बीज बरामद किया था।गिरफ्तार चालक हैदर अली ने पूछताछ में बताया था कि बीज नेपाल से नारायणी नदी के रास्ते नाव से लाया गया था। इसे कुशीनगर पहुंचाया जाना था। इससे तस्करी में नदी मार्ग के इस्तेमाल का मामला भी सामने आया। 14 नवंबर को एसएसबी की पथलहवा टीम ने सीमा स्तंभ 497/1 के पास तिलबारी गांव के निकट झाड़ियों में छिपाकर रखी 21 बोरियां बरामद की थीं।इनमें करीब 840 किलोग्राम बीज था। वहीं, 17 नवंबर को शीतलापुर सीमा क्षेत्र में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 15 बोरियां बीज और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। इस मामले में धामौर निवासी मुनीब को गिरफ्तार किया गया था। कुछ बोरियां बाइक पर थीं तो कुछ सड़क किनारे झाड़ियों में छिपाकर रखी गई थीं।23 नवंबर को एसएसबी की शीतलापुर टीम ने झुलनीपुर सीमा क्षेत्र में 15 बोरियों में भरा 600 किलोग्राम बीज बरामद किया। मौके से नेपाल के नवलपरासी जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के भैरमपुर निवासी गोपाल कुर्मी और अमरजीत कुर्मी को गिरफ्तार किया गया।