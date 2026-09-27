Maharajganj News: डीडीयू में बदले नियंता, प्रो. गोपाल प्रसाद को जिम्मेदारी

गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नियंता पद पर बदलाव किया गया है। राजनीति विज्ञान विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रो. गोपाल प्रसाद को नया नियंता नियुक्त किया गया है। वह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष तक या अगले आदेश तक पद पर रहेंगे।विश्वविद्यालय के कुलसचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, विधि विभाग के सहायक आचार्य डॉ. टीएन मिश्र का नियंता पद पर कार्यकाल 29 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद कुलपति के 24 सितंबर के आदेश के अनुपालन में प्रो. गोपाल प्रसाद की नियुक्ति कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में की गई है। नए नियंता की नियुक्ति का प्रकरण आगामी कार्यपरिषद की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि सभी संकायों, विभागों, छात्रावासों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दी गई है।