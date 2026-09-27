Maharajganj News: मुख्य लाइन पर पेड़ गिरने से 100 गांवों में बिजली गुल

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सुबह से कर्मचारियों ने लाइन दुरुस्त करने का काम शुरू किया। दोपहर 12:30 बजे मेन लाइन ठीक कर उपकेंद्र तक बिजली पहुंचाई गई। बरवा कला, अड्डा बाजार और भागीरथपुर फीडर की आपूर्ति बहाल करने का काम चल ही रहा था कि 2:30 बजे फिर मेन लाइन में खराबी आ गई।जांच में भागीरथपुर के पास तेज हवा से सागौन के पेड़ों की डालियां तारों से टकराने की जानकारी मिली। मूसलाधार बारिश के बीच टहनियां काटकर लाइन को दुरुस्त किया गया। अवर अभियंता शशिकांत वर्मा ने बताया कि लगातार बारिश से मिट्टी गीली होने के कारण पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। कर्मचारी विपरीत मौसम में भी आपूर्ति बहाल करने में जुटे हैं।