Maharajganj News: मुख्य लाइन पर पेड़ गिरने से 100 गांवों में बिजली गुल
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sun, 27 Sep 2026 01:57 AM IST
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अड्डा बाजार। कौलही रेलवे ढाला के पास शुक्रवार रात 3:15 बजे तेज हवा और बारिश के बीच यूकेलिप्टस का पेड़ 33 केवी मेन लाइन पर गिर गया। इससे हाइडिल में ब्रेकडाउन होने के बाद क्षेत्र के 100 से अधिक गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। शनिवार शाम तक आपूर्ति सामान्य नहीं हो सकी।
सुबह से कर्मचारियों ने लाइन दुरुस्त करने का काम शुरू किया। दोपहर 12:30 बजे मेन लाइन ठीक कर उपकेंद्र तक बिजली पहुंचाई गई। बरवा कला, अड्डा बाजार और भागीरथपुर फीडर की आपूर्ति बहाल करने का काम चल ही रहा था कि 2:30 बजे फिर मेन लाइन में खराबी आ गई।
जांच में भागीरथपुर के पास तेज हवा से सागौन के पेड़ों की डालियां तारों से टकराने की जानकारी मिली। मूसलाधार बारिश के बीच टहनियां काटकर लाइन को दुरुस्त किया गया। अवर अभियंता शशिकांत वर्मा ने बताया कि लगातार बारिश से मिट्टी गीली होने के कारण पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। कर्मचारी विपरीत मौसम में भी आपूर्ति बहाल करने में जुटे हैं।
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सुबह से कर्मचारियों ने लाइन दुरुस्त करने का काम शुरू किया। दोपहर 12:30 बजे मेन लाइन ठीक कर उपकेंद्र तक बिजली पहुंचाई गई। बरवा कला, अड्डा बाजार और भागीरथपुर फीडर की आपूर्ति बहाल करने का काम चल ही रहा था कि 2:30 बजे फिर मेन लाइन में खराबी आ गई।
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जांच में भागीरथपुर के पास तेज हवा से सागौन के पेड़ों की डालियां तारों से टकराने की जानकारी मिली। मूसलाधार बारिश के बीच टहनियां काटकर लाइन को दुरुस्त किया गया। अवर अभियंता शशिकांत वर्मा ने बताया कि लगातार बारिश से मिट्टी गीली होने के कारण पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। कर्मचारी विपरीत मौसम में भी आपूर्ति बहाल करने में जुटे हैं।
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