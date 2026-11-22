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लुंबिनी प्रदेश पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शारदा प्रसाद चौधरी ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि होटल में ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार संचालित होने की सूचना मिलने पर पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पांच लोगों को गिरफ्तार कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं।उन्होंने बताया कि लमही नगरपालिका-5 स्थित एक होटल में ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार संचालित किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस कार्यालय दांग से पहुंची विशेष टीम ने शुक्रवार रात बजे छापेमारी की। तलाशी के दौरान आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं पर सट्टा लगवाते मिले।गिरफ्तार भारतीय नागरिकों में भोपाल के हुजूर क्षेत्र स्थित शंकराचार्य नगर निवासी जसवंत सिंह तोमर (24), भानपुर के गीता नगर निवासी सत्यम राजपूत (24), भानपुर की लीलाधर कॉलोनी निवासी हर्ष सिंह उर्फ हर्ष उसरेटे (24) और राहुल चंद (27) शामिल हैं। वहीं, पांचवां आरोपी नेपाल के डोटी जिला निवासी सागर राना है।