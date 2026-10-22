Maharajganj News: पर्व पर बेलहिया सीमा पर सुरक्षा सतर्कता बढ़ी, यात्रियों के सामान की जांच

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बुधवार को सशस्त्र पुलिस और पुलिस कार्यालय के समन्वय से भैरहवा से लाए गए प्रशिक्षित खोजी कुत्तों की मदद से डंडा हेड, बेलहिया, बसपार्क, राजमार्ग चौराहा और गोलपार्क क्षेत्र में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बसों के अंदर, सामान रखने वाली डिकी और छत तक की जांच की गई। पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा और संभावित आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया।पुलिस ने बस चालकों को निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाने की हिदायत दी। साथ ही यात्रियों से भी बसों में खड़े होकर जोखिमपूर्ण यात्रा नहीं करने की अपील की। त्योहार के दौरान नेपाल आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर बेलहिया सीमा पर भी यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही महत्वपूर्ण है।डीएसपी कृष्ण कुमार चंद ने बताया कि सुरक्षा को लेकर सतर्कता के कड़े निर्देश दिए गए हैं।